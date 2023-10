Piłkarskie Orły. Odrodzenie Mikaela Ishaka. Snajper Lecha Poznań znowu seryjnie strzela gole. Jeszcze dwa i zapisze się w historii klubu

Mikael Ishak: W pogoni za rekordem Christiana Gytkjaera

Ishak to ulubieniec wielu sympatyków Kolejorza. Do zespołu dołączył przeszło trzy lata temu z zaplecza niemieckiej Bundesligi. Niektórzy wówczas powątpiewali czy ktoś taki zdoła wejść w buty swojego wielkiego poprzednika, Christiana Gytkjaera. Duńczyk zanim odszedł do Włoch, w trzy sezony wbił aż 65 bramek i został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii klubu.

Minęły jednak kolejne trzy sezony i Ishak przy podobnej liczbie rozegrań spotkań jest o włos od prześcignięcia Gytkjaera. Do zamiany miejsc może dojść jeszcze w październiku. Wystarczy, że w sobotę Ishak ustrzeli dublet na wyjeździe przeciw Cracovii, która straciła ostatnio bramkę z Puszczą Niepołomice, a wcześniej cztery z Jagiellonią Białystok.

Żeby zrozumieć, jak wiele Ishak zdążył ugrać i co po drodze przeszedł, wystarczy cofnąć się do kwietnia zeszłego roku. Lech pierwszy raz w swojej historii dotarł wtedy do ćwierćfinału Ligi Konferencji - głównie dzięki trafieniom swojej dziewiątki. Mimo dzielnej postawy musiał uznać wyższość Fiorentiny. Ishak w rewanżu wszedł tylko na kilkanaście minut. Wcześniej zmarnował dwie jedenastki - jedną po drugiej - w meczach PKO Ekstraklasy. Szwed był cieniem samego siebie. Potem okazało się, dlaczego.