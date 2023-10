Piłkarz Rakowa Częstochowa Sonny Kittel odniósł się do spekulacji na jego temat. "To bardzo frustrujące, kiedy mówi się nieprawdę"

Sonny Kittel odniósł się do plotek. "To bardzo frustrujące"

Po bardzo obiecującym debiucie, kiedy trafił gola w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem (3:2), blask jego gwiazdy przygasł. Został piłkarzem do rotacji i nie był pierwszym wyborem w drużynie Dawida Szwargi .

Transfery. Sonny Kittel wkrótce opuści Raków? Takiego scenariusza nie można wykluczać, zwłaszcza, że piłkarz ostatnio wygląda słabo, a oliwy do ognia dodali też niemieccy dziennikarze pisząc, że…

- To jednak bardzo frustrujące, kiedy mówi się nieprawdę. Inni o mnie mówili i pisali, a mnie w ogóle nie pytano. Jeśli inni uważają, że mają jakieś źródła, prosimy o ich ujawnienie. Ale to część biznesu, dla mnie to nic nowego - zakończył pomocnik Rakowa w rozmowie z Transfermarkt.de.