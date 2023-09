Transfery. Sonny Kittel opuści Raków Częstochowa już tej zimy? Piłkarz odbył już rozmowę z trenerem Dawidem Szwargą

Sonny Kittel opuści Raków? Piłkarz póki co nie przekonuje

Zawodnik narzekał również na podejście klubu do jego osoby. Chodzi o uwzględnienie jego kontuzji z przeszłości pod kątem przygotowań pod Jasną Górą. Jak informuje Weszło, piłkarz odbył indywidualną rozmowę z trenerem Dawidem Szwargą , natomiast klub apeluje, że nie chce działać pod wpływem impulsu: mistrz Polski da mu czas, by się odpowiednio wdrożył i mógł pokazać swoje umiejętności .

Bez wątpienia istotną kwestią w sprawie Kittela są finanse. Jest on bowiem jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy Rakowa. Jego roczny kontrakt wynosi około 400 tys. euro. Do tego warto doliczyć kwotę za podpis na kontrakcie - 500 tys. euro, a także bonusy wynikające z wyników Rakowa. Łączna kwota roczna to około 1 mln euro. Klubu zwyczajnie nie stać na tak drogiego rezerwowego.