Piłkarz Widzewa Łódź Fran Alvarez trafi do La Liga? "Gwiazda w krainie Lewandowskiego"

Fran Alvarez odejdzie z Widzewa do Espanyolu

26-letni Alvarez rozgrywa w Widzewie debiutancki sezon. Przyszedł z Albacete i związał się do czerwca 2025 roku. Dał się poznać jako klasowy pomocnik do rozegrania, ale i wykończenia akcji. W PKO Ekstraklasie do pięciu goli dołożył trzy asysty.

"Gwiazda w krainie Lewandowskiego" - recenzuje Hiszpana z Widzewa dziennik "Mundo Deportivo". Według tego źródła piłkarza obserwują Lech Poznań, Legia Warszawa czy Raków Częstochowa, ale przede wszystkim Espanyol Barcelona, który rozważa transfer po spodziewanym awansie do La Liga.

Alvarez jest modną dziesiątką w kraju Roberta Lewandowskiego (...) jest lepszy niż kiedykolwiek i widać to w jego zwinności w poruszaniu się, myśleniu - czytamy w tekście.

Espanyol liczy się w walce o powrót do La Liga. Obecnie zajmuje czwarte miejsce premiowane udziałem w barażach. Do drugiego, które gwarantuje bezpośredni awans traci tylko punkt.