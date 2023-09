Piotr Zieliński opuścił wcześniej trening. Czy pomocnik Napoli narzeka na uraz? Rzecznik reprezentacji Kuba Kwiatkowski tłumaczy

Piotr Zieliński kontuzjowany? Rzecznik PZPN zabrał głos

Od poniedziałku kadrowicze rozpoczęli przygotowania do meczu z Wyspami Owczymi (7.09) oraz Albanią (10.09). Wtorkowe zajęcia przedwcześnie zakończył Piotr Zieliński. Dziennikarze śledzący poczynania kadrowiczów informowali nawet, że piłkarz zszedł 30 minut przed końcem zajęć.

- Bzdura, z palca wyssana informacja - odniósł się do spekulacji rzecznik PZPN Kuba Kwiatkowski. - Faktycznie, "Zielu" skończył trening wcześniej, ale też nie 30 minut przed tylko parę. Po prostu boisko jest dość miękkie, a to obciąża. Jeżeli zawodnik czuje, że jest już tym zmęczony tym, to nie ma co po prostu ryzykować; profilaktycznie kończy szybciej trening.

Dziś kolejne zajęcia, i jak informował Kwiatkowski, Fernando Santos będzie miał do dyspozycji wszystkich powołanych piłkarzy. W czwartek 7 września Biało-Czerwoni zagrają pierwszy mecz na wrześniowym zgrupowaniu. Rywalem Wyspy Owcze. 10 września Polacy wybędą do Tirany na mecz z Albanią.