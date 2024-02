Piotr Zieliński skreślony przez Napoli. Polski pomocnik poza kadrą meczową nawet na spotkanie Serie A. Czy wiosną jeszcze zagra?

Piotr Zieliński w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem Interu Mediolan. Polski pomocnik poczeka aż jego umowa z Napoli dobiegnie końca i na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do ekipy Czarno-Niebieskich. Niestety Napoli to specyficzny klub ze specyficznym prezydentem. "Zielu" został niedawno skreślony z kadry na Ligę Mistrzów. Aurelio De Laurentiis wypowiedział się na ten temat.

- Musieliśmy zrezygnować z Zielińskiego, zawodnika, którego znamy i o którym wiemy, co może dać na boisku. Ale teraz musimy sprawdzić, już pod kątem kolejnego sezonu, nowych piłkarzy. Zobaczyć, jak grają. W przypadku Zielińskiego nie ma mowy o zemście. To bardzo dobry chłopak i zawodnik z najwyższej półki, ale dokonał wyboru. Od 1 lipca nie będzie go już z nami i musimy sprawdzić inne opcje, żeby zobaczyć, kogo zostawić - powiedział Aurelio De Laurentiis, prezydent Napoli.