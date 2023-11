PKO Ekstraklasa. Awantura po meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź. Zadyma pod szatniami! [WIDEO]

Awantura po meczu Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź

To spotkanie było szczególne. Mecz zakończył się remisem 1:1, ale warto dodać, że goście trafili aż trzy bramki, ale ledwie jedna została uznana. Wszystko za sprawą systemu VAR. Arbiter dwukrotnie interweniował i musiał anulować dwa gole przyjezdnych z uwagi na spalone.

Wydaje się, że to było powodem kłótni piłkarzy Zagłębia i Widzewa. Ciężko ocenić. W każdym razie do gorących scen doszło zarówno na murawie jak i pod szatniami. Najpewniej wkrótce oba kluby się do tego odniosą.