PKO Ekstraklasa. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Radomiak Radom ONLINE

Termalica nieźle zaczęła ten rok, ale później obniżyła loty. Nie wygrała żadnego z ostatnich trzech spotkań i cały czas zamyka tabelę. Do bezpiecznej lokaty traci pięć punktów. Mecz z Radomiakiem to dla "Słoni" pierwsze z trzech starć z drużynami z czołówki tabeli. Niecieczan w najbliższym czasie czeka jeszcze wyjazdowa konfrontacja z Lechią Gdańsk (sobota 9 kwietnia) oraz domowy pojedynek z Rakowem Częstochowa (sobota, 16 kwietnia). Brak punktów w tych meczach postawi ich w arcytrudnej sytuacji.

W drużynie Radoslava Latala kilku zawodników narzeka na urazy. W tym gronie są bramkarz Pawieł Pawluczenko oraz obrońcy Matej Hybs i Mateusz Grzybek. - Co do spraw kadrowych to będziemy czekać do ostatniego momentu. Trzeba uważać na stałe fragmenty gry Radomiaka. Przede wszystkim musimy jednak skupić się na sobie i zagrać tak, żeby odnieść zwycięstwo - powiedział szkoleniowiec gospodarzy.