PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze prosi Piasta Gliwice o więcej biletów dla kibiców na sektor gości

Mecz Piast - Górnik. Ilu kibiców Torcidy wejdzie na stadion?

Wszyscy kibice są spragnieni powrotu PKO Ekstraklasy, a fani Górnika w szczególności. Wyjazd do Gliwic jest jednym z najbliższych w sezonie. Czy niektórzy obejdą się smakiem? To zależy od dobrej woli Piasta.

Póki co zainteresowanie przekracza liczbę dostępnych biletów. Dlatego Górnik wystosował pismo o podwojenie puli: z 496 miejsc do 1000. Szansa na uzyskanie zgody jest spora, bo jesienią właśnie tak w Zabrzu zachowano się względem fanów Piasta.

Cracovia szuka tam, gdzie Legia. Kolejny transfer?

Pismo Górnika wysłane do władz Piasta:

- Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie wniosku zwiększenia liczby biletów na sektor gości Stadionu Miejskiego w Gliwicach im. P. Wieczorka do 1.000 miejsc. Wówczas mecz mogłaby oglądać z trybun podobna liczba Kibiców drużyny przyjezdnej, do tej którą wpuściliśmy na Arenę Zabrze podczas spotkania rozgrywanego przy Roosevelta 81 w dn. 10 września 2022 roku, kiedy udostępniliśmy Państwa Kibicom ok. 1.100 miejsc z możliwością zwiększenia liczby biletów do 1.666, a ostatecznie na trybunie pojawiło się 797 osób.