PKO Ekstraklasa. Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: Nie chcemy się zatrzymywać

Śląsk do Krakowa na mecz z Puszczą pojedzie podbudowany czterema zwycięstwami z rzędu, co ostatni raz przydarzyło się wrocławianom pięć lat temu. Seria wygranych pozwoliła zespołowi trenera Magiery przesunąć się w tabeli na drugie miejsce.

- Nie jest łatwo wygrać cztery mecze z rzędu, ale my tego dokonaliśmy. Nie chcemy się jednak zatrzymywać. Teraz jedziemy do Krakowa na ciężki bój z Puszczą, ale wierzę, że podtrzymamy świetną passę. Wierzę, że nasza dyscyplina i inteligencja boiskowa zaważą o końcowym rezultacie. Gramy z beniaminkiem, ale paradoksalnie to może być najtrudniejszy mecz do tej pory - dodał.