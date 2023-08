PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok odwróciła wynik meczu. Rollercoaster na Podlasiu. Piłkarze Widzewa zagubili się w końcówce

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 2:1 (0:1)

Goście otworzyli wynik. W 36. minucie kapitalnie trafił Ernest Terpiłowski zza linii pola karnego. Pomocnika dojrzał Bartłomiej Pawłowski, który wycofał do niego piłkę z lewej flanki.

To jednak było zbyt mało na Jagiellonię. Goście co prawda prowadzili do 79. minuty, ale głównie się bronili. To gospodarze dominowali, stwarzając sobie wiele groźnych sytuacji. Mógł się podobać m.in. Jesus Imaz, ale Hiszpan raził nieskutecznością. Przynajmniej trzykrotnie powinien trafić, ale pod bramką rywala zawsze czegoś brakowało.

Końcówka należała już tylko do piłkarzy z Białegostoku. Najpierw trafił z rzutu karnego zmiennik Amifico Pululu. Ręką we własnym polu karnym zagrał Marek Hanousek, który podskakując w murze zablokował uderzenie pomocnika "Jagi" Pawła Olszewskiego.

Na 2:1 trafił z kolei Bartłomiej Wdowik. Wahadłowy perfekcyjnie wykonał rzut wolny trafiając ze stojącej piłki w samo okienko na cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu.