PKO Ekstraklasa. Kolejny remis Piasta Gliwice, Michał Probierz na trybunach oraz popis Bartłomieja Wdowika z rzutu wolnego [RAPORT]

PKO Ekstraklasa. Kolejny remis z rzędu w wykonaniu Piasta Gliwice

Wszystko z trybun oglądał selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz i trzeba przyznać, że trudno będzie mu wybrać z tego meczu kandydata do kadry.

Czternasta kolejka najwyższej klasie rozpoczęła się od bezbramkowego remisu w Gliwicach, kiedy tamtejszy Piast podejmował Koronę Kielce. Trudno coś więcej napisać o tym spotkaniu niż jedynie, że się odbyło. Kolejny podział punktów podopiecznych Aleksandara Vukovicia stał się faktem. To już czwarty z kolei remis gliwiczan.

Kolejny gol Wdowika. Ekspert od stałych fragmentów gry!

Dla Wdowika był to już czwarty gol z rzutu wolnego na siedem podejść do takich stałych fragmentów gry w trwającym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Co ciekawe ma również trzy bramki z rzutów karnych oraz... jedno trafienie bezpośrednio z rzutu rożnego. W meczu przeciwko Stali jeszcze wcześniej bezbłędnie wykorzystał "jedenastkę".