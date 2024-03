PKO Ekstraklasa. Koszmarne zderzenie w meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Danijel Loncar wysłany na tomograf

Mecz Legia - Pogoń. Danijel Loncar mocno ucierpiał

Loncar początkowo nie dawał oznak, więc piłkarze obserwujący tę scenę rozpaczliwe zawezwali służby. Na szczęście stoper Pogoni był cały czas przytomny. Oklaskiwany przez wypełniony stadion został odwieziony karetką do szpitala.

To była przykra w skutkach sekwencja zdarzeń . Po dośrodkowaniu Josue piłka zmierzała na krótki słupek. Bramkarz Pogoni Valentin Cojocaru postanowił piąstkować. Rumun wpadł jednak na ustawionego przed sobą Danijela Loncara, który walczył z nabiegającym Blazem Kramerem. W efekcie Bośniak uderzył głową w Słoweńca, po czym wszyscy upadli na murawę.

- To zderzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie - przekonywał komentujący w Canal+ Sport Marcin Rosłoń i dodawał, że mogło nawet dojść do złamania jednej z kości. W każdym razie Loncar udał się na tomografię głowy, by wykluczyć lub potwierdzić poważniejszy uraz. Zamiast niego mecz dograł Leo Borges.