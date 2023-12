PKO Ekstraklasa. Kto zostanie mistrzem Polski? SONDA. Zagłosuj, bo walka w tym sezonie jest bardzo wyrównana

PKO Ekstraklasa. Zacięta walka o mistrzostwo Polski

Tytułu z zeszłego sezonu broni Raków Częstochowa. Mistrzem jesieni, czyli po siedemnastej kolejce został natomiast Śląsk Wrocław - niepokonany w aż piętnastu spotkaniach z rzędu (najlepsza seria w lidze). Jego przewaga jednak stopniała po pierwszym meczu rundy rewanżowej do ledwie punktu. Na taki dystans zbliżyła się bowiem druga w tabeli Jagiellonia Białystok, ogrywając Raków 4:2.

Podium póki co uzupełnia Lech Poznań, który przegrał u siebie drugi raz z rzędu. Do lidera ma pięć punktów straty. Czwarty jest wspomniany Raków z jednym zaległym meczem do rozegrania. Piąta Legia zgromadziła tyle co aktualny mistrz i też ma do odrobienia jedno spotkanie - w tym przypadku jeszcze w grudniu przeciw Cracovii (wyjazd).

Wśród kandydatów do tytułu stale wymienia się również Pogoń Szczecin. Drużyna Kamila Grosickiego póki co przechodzi przez kryzys, o czym świadczą domowe wpadki ze Stalą Mielec czy ostatnia z Wartą Poznań.