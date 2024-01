PKO Ekstraklasa. Leandro ze Stali Mielec kontuzjowany. 40-latek straci sporo czasu

Stal Mielec. Kontuzja Leandro jest poważna

W poniedziałek Stal wróciła do treningów. Fani dostali kilka dobrych informacji, jak przedłużenie umowy Ilji Szukrina czy wypożyczenie Maksymiliana Pingota. Z szatni napłynęły jednak też złe wieści - o kontuzji ulubieńca, którą odniósł jeszcze w grudniu podczas meczu z Piastem Gliwice.

Jak się okazuje, Leandro wróci dopiero pod koniec marca albo na początku kwietnia. - Leo doznał urazu mięśnia półścięgnistego uda przez co będzie w pełni sił za około trzy miesiące. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia - napisał rzecznik prasowy Stali, Mateusz Prokopiak.

Siłą rzeczy Leandro zabraknie na zgrupowaniu drużyny w Hiszpanii. Jeśli wróci do składu to dopiero na ostatnie kolejki. Jego umowa obowiązuje tylko do czerwca.

