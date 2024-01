Transfery. Śląsk Wrocław celuje w mistrzostwo. Alen Mustafić to kolejny zawodnik, który trafi do lidera PKO Ekstraklasy

- Charakterystyka piłkarza to pomocnik box-to-box, "ósemka", która może zagrać na "szóstce" i "dziesiątce". Wzrost od 185 do 188 cm, rocznik 1998-2000, ma wnieść trochę fizyczności do środka pola. Kandydatów jest trzech, żaden z nich nie ma wielkiego CV. Ten ruch był konsultowany z Peterem Pokornym, Petrem Schwarzem i Patrickiem Olsenem, którzy wiedzą, że jest potrzeba wzmocnienia tej formacji.