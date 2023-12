PKO Ekstraklasa. Lech Poznań poleci na obóz do tureckiego Belek. Zmierzy się z mocnymi rywalami. Zobacz zimowe plany "Kolejorza"

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań

Piłkarze Lecha Poznań treningi wznowią 8 stycznia. Wtedy też po raz pierwszy zajęcia poprowadzi Mariusz Rumak , który wraca na stanowisko szkoleniowca poznańskiego klubu. Zastąpił on Johna van der Broma, który pożegnał się z posadą tuż po ostatnim meczu "Kolejorza" w tym roku.

Mariusz Rumak po 9 latach, a dokładnie po 3414 dniach wraca na stanowisko pierwszego trenera Lecha Poznań. Został zwolniony 12 sierpnia 2014 roku. Stało się to po wygranej 2:1 w Gdańsku z Lechią.…

Tydzień później Lechici wylecą do tureckiego Belek, gdzie spędzą jedenaście dni i zagrają trzy mecze sparingowe. Drużyna w Turcji będzie stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort. Jednym z przeciwników "Kolejorza" będzie ukraiński Szachtar Donieck, który w tej edycji Ligi Mistrzów między innymi wygrał z FC Barceloną i zajął trzecie miejsce w grupie.

Zespół ze stolicy Wielkopolski do kraju wróci 26 stycznia, gdzie będzie aklimatyzować się do pogody i przygotowywać do pierwszego meczu ligowego. Jeszcze na początku lutego Lech zmierzy się w meczu sparingowym z pierwszoligową Wisłą Płock, a 10 lutego zagra mecz 20. kolejki PKO Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin.