Transfery Lecha Poznań. Wygasające kontrakty w klubie. Jaki los czeka Bartosza Salamona?

Lech Poznań: wygasające kontrakty

W przeciwieństwie do Legii w Lechu nie ma ani jednego piłkarza z umową do grudnia. Potencjalnie więc pierwsze rozstania z powodu wygaśnięcia kontraktów mogą nastąpić w maju, po ostatnim meczu w PKO Ekstraklasie. Mowa o 25 lub 26 maja (w zależności od terminarza) i domowym spotkaniu z Koroną Kielce.

W Lechu półroczne umowy mają lewy obrońca Barry Douglas, stoper Bartosz Salamon oraz napastnik Artur Sobiech. Każdy z nich z różnych powodów nie był jesienią wiodącą postacią zespołu.

Największe szanse na pozostanie, czyli przedłużenie umowy ma Salamon. Od kwietnia aż do grudnia w ogóle nie grał i nie trenował z Lechem przez pozytywny wynik testu antydopingowego, po którym został zawieszony we wszystkich rozgrywkach. 32-latek wrócił na Radomiak Radom (2:2). Wyszedł w jedenastce, choć do kadry załapał się także Miha Blazić.