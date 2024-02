PKO Ekstraklasa. Lech Poznań z nowym trenerem zagra o pełną pulę w rudzie wiosennej. Brak transferów odbije się czkawką?

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań jeszcze powalczy o mistrzostwo?

- Może zdarzyć się tak, że zdobędziemy dwa trofea i ta umowa nie zostanie przedłużona. Albo wywalczymy jedno trofeum i kontrakt zostanie przedłużony. Ta decyzja będzie zależeć od zarządu, ja natomiast będę kontrolował to, na co mam wpływ. Moim zadaniem jest przywrócić wiarę chłopakom, bo umiejętności ich są ogromne. Jakości na boisku jest naprawdę dużo - mówił Rumak podczas na konferencji prasowej.

Skład sztabu uzupełniły osoby bardzo dobrze znane w Poznaniu – były obrońca Lecha i reprezentacji Polski Grzegorz Wojtkowiak oraz Rafał Janas, który wcześniej był najbliższym współpracownikiem Macieja Skorży . Rumak podpisał kontrakt tylko do końca sezonu i nie ma w nim klauzuli dotyczącej warunków jego przedłużenia.

Po ostatnim w 2023 roku meczu ligowym z Radomiakiem (2:2) w Lechu doszło do zmiany sztabu szkoleniowego. Prowadzący przez półtora roku poznańską drużynę Holender John van den Brom został zdymisjonowany, a obowiązki trenera powierzono Rumakowi , który w latach 2012-14 szkolił już "Kolejorza" zdobywając z nim dwukrotnie wicemistrzostwo kraju.

Poznaniacy obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli, tracąc do lidera Śląska Wrocław osiem punktów i pięć do drugiej w tabeli Jagiellonii Białystok. A początek rundy będzie niezwykle wymagający – w lidze zagrają z Zagłębiem Lubin, Jagiellonią, Śląskiem i Rakowem Częstochowa, a pod koniec lutego zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Rumak nie uważa jednak, że to może być decydujący okres w kontekście walki o najwyższe trofea.