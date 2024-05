Jagiellonia wraca na szczyt. Gładkie zwycięstwo nad Koroną Kielce

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3:0 (2:0)

Według przewidywań - gospodarze od samego początku meczu 32. kolejki PKO Ekstraklasy przeszli do ofensywy i to pod bramką Xaviera Dziekońskiego, który miał ręce pełne roboty. Młody bramkarz został zmuszony do interwencji już w 4. minucie kiedy Afimico Pululu stanął z nim w sytuacji sam na sam. Wcześniej uratował go słupek po próbie Jose Naranjo, który spróbował swojego szczęścia mocnym, płaskim strzałem.

Dobry moment został zwieńczony przez podopiecznych Adriana Siemieńca w 7. minucie, kiedy wspomniany już Pululu tym razem nie dał żadnych szans młodzianowi w bramce Korony i po dośrodkowaniu Dominika Marczuka zmieścił piłkę między słupki golkipera ekipy ze Świętokrzyskiego. Jagiellonia dzięki szybkiemu trafieniu wróciła na pozycję lidera najwyższej klasy rozgrywkowej.