PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa wiosną zagra na dwóch frontach. Ćwierćfinał Ligi Konferencji jest w zasięgu?

PKO Ekstraklasa i Liga Konferencji. Legia gra na dwóch frontach

Legioniści rozgrywki ekstraklasy wznowią w piątek meczem z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim, a sześć dni później w Norwegii rozpoczną dwumecz Molde w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. W stołecznym klubie chcieliby, żeby taka przeplatanka meczów ligowych i pucharowych trwała wiosną jak najdłużej. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Lech Poznań zatrzymał się na ćwierćfinale.

Legia zakończyła rundę jesienną na piątym miejscu z dziewięciopunktową stratą do prowadzącego Śląska Wrocław. W zgodnej opinii postawa wicemistrzów Polski w lidze pozostawiała wiele do życzenia i o walkę o tytuł będzie wiosną bardzo trudno. Do tego odpadli już z Pucharu Polski, a z 20 triumfami są najbardziej utytułowani w tych rozgrywkach.

Znacznie lepiej stołeczna drużyna spisała się w Lidze Konferencji. Najpierw przebrnęła kwalifikacji, a w fazie grupowej - rywalizując z Aston Villą, AZ Alkmaar i Zrinjskim Mostar - wygrała cztery z sześciu meczów i z drugiego miejsca awansowała do fazy pucharowej. Wiosną będzie jedynym polskim klubem w europejskich pucharach, gdyż Raków Częstochowa odpadł z Ligi Europy.