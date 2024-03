PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa wypuściła zwycięstwo. Nie ma mocnych na Pogoń Szczecin

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:1

Legia rozegrała dziś szósty mecz o stawkę w 2024 roku. Wygrała tylko jeden - pierwszy, na dodatek ledwie 1:0. Kryzys jest więc faktem.

Pierwsza połowa z Pogonią nie porwała. Sto razy lepsze wrażenie pozostawili po sobie organizatorzy sobotniego widowiska, prezentując choćby grę świateł na stadionie.

Na gole trzeba było zaczekać do drugiej połowy. Legii dopisało szczęście w 49 minucie. To wtedy bramkarz Pogoni Valentin Cojocaru zbyt krótko wybił piłkę, w efekcie przejął ją Josue i zagrał na nos do Pawła Wszołka - było 1:0.

Koszmarne zderzenie w meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:1 PAP/Leszek Szymański

Pogoń nie potrzebowała zbyt wiele czasu na odpowiedź. W 61 minucie wynik ustalił Efthymis Koulouris po zagraniu Kamila Grosickiego. Legia liczyła jeszcze na anulowanie bramki, lecz nic takiego nie nastąpiło.