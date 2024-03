PKO Ekstraklasa. ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 3:2 (1:1)

Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanego naporu przyjezdnych z niewielkich Niepołomic. Najlepszy do tej pory beniaminek - Puszcza ruszyła na bramkę Aleksandra Bobka.

Młody bramkarz musiał interweniować już na początku po jednym z rzutów rożnych przyjezdnych. Potem jeszcze z lepszych szans było obicie obramowania bramki po strzele głową przez Konrada Stępnia.

Aż w końcu przyszła 29. minuta. Kibice obecni na stadionie nie mogli uwierzyć to co w zasadzie zobaczyli. Kamil Zapolnik znakomicie odnalazł się po jednej z centr i złożył się do PRZEWROTKI. Polski napastnik czysto trafił w piłkę i dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którym ta sztuka się udała. To bez dwóch zdań będzie kandydat do gola sezonu.

Oto uderzenie z przewrotki Kamila Zapolnika