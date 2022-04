PKO Ekstraklasa. Mecz Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza ONLINE

- Termalica będzie niewdzięcznym rywalem. Ostatnie kolejki pokazują, jak trudno zdobywa się punkty. Jedni walczą o życie, a my o czwarte miejsce w lidze. Musimy zagrać bardzo dobrze. Chcemy pokazać fajną grę, ale to taka faza sezonu, że liczy się wynik i musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Jesteśmy ambitni. Mówiłem, że naszym celem jest czołowa piątka, a medal to marzenia. Chwilowo jesteśmy w trudniejszym momencie, a nasza gra nie wygląda lekko i swobodnie. Zapewniam, że jestem najbardziej krytyczny wobec siebie samego i mam olbrzymie oczekiwania odnośnie mojej pracy. Jest w lidze 14 zespołów, które chciałby się z nami zamienić. Sami to sobie wypracowaliśmy, a teraz wszystko jest w naszych nogach, żebyśmy osiągnęli sukces - mówi Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.