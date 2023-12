PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa - Cracovia ONLINE. Przedświąteczny dwumecz w Ekstraklasie TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa - Cracovia ONLINE. „Wojskowi” po pokonaniu AZ Alkmaar (2:0) w Lidze Konferencji Europy zapewnili sobie grę na wiosnę w fazie pucharowej tych rozgrywek. Teraz czeka ją ligowy dwumecz z Cracovią, która chce wydostać się ze strefy spadkowej Legia zaś chce wskoczyć na podium. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa - Cracovia na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online w internecie. Relacja LIVE w GOL24.pl

PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa – Cracovia ONLINE

Przed Legią i Cracovią dwumecz w Ekstraklasie. Przypomnijmy, że spotkanie z 2. kolejki zostało przełożone na wniosek Legii, która grała w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Zaległe mecz zostanie rozegrany w środę (20 grudnia). Wcześniej Legia z nawiązką zrewanżowała się w LKE AZ Alkmaar i na wiosnę zagra w fazie pucharowej. Uskrzydleni awansem (i bardzo dobrą grą) zmierzą się z Cracovią, której ostatnie tygodnie były zupełnie inne. Dwie porażki i trzy remisy przyczyniły się do spadnięciu „Pasów” do strefy spadkowej. Do tego ciemne chmury zbierają się nad Jackiem Zielińskim, który nawet przed świętami może pożegnać się z posadą trenera (wśród kandydatów wymienia się m.in. Janusza Niedźwiedzia, byłego opiekuna Widzewa Łódź).

.Co ciekawe, „Pasy” zdobyły w delegacjach 10 punktów z dotychczasowych 18. W ostatnich tygodniach Raków, Stal i Warta pokazały, że na Łazienkowskiej da się zapunktować, więc na tym polu jest powód do optymizmu. Do tego w poprzednim sezonie udało się zdobyć punkt po remisie 2:2

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa (po meczu z AZ Alkmaar): - Jestem bardzo szczęśliwy, bo cały czas buzują we mnie pozytywne emocje po tym spotkaniu. To był bardzo wymagający mecz. Pierwsza połowa była dla nas bardzo ciężka. Rywale dobrze wyglądali w pojedynkach jeden na jednego, ale my potrafiliśmy tworzyć swoje sytuacje. Wygrywaliśmy drugie piłki, graliśmy kompaktowo i strzeliliśmy gola. Czerwona kartka dała nam dużą przewagę w tym spotkaniu, chociaż wiedzieliśmy, że mecz się jeszcze nie skończył. Drugi gol bardzo mnie uszczęśliwił. Piękna asysta Josue i bardzo ważne trafienie Blaza Kramera. Zwycięstwo przy tak niesamowitej atmosferze cieszy nas tym bardziej. Osiągnęliśmy swój cel i będziemy grali w Europie na wiosnę. Mam wrażenie, że dzisiejszego wieczoru uszczęśliwiliśmy wielu ludzi.

- Nie wiem, czy był to mój największy sukces w karierze. Jestem bardzo zadowolony z tego, jakie wsparcie otrzymaliśmy z trybun. Razem przeszliśmy tę drogę. Wykonaliśmy jeden cel, ale chcemy więcej. Teraz najważniejsze będą dla nas spotkania ligowe. W niedzielę zmierzymy się z Cracovią i na pewno będziemy chcieli wygrać w ostatnim, domowym meczu.

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Już się skończyło mówienie, że mamy łatwiejsze, trudniejsze mecze. Bez względu na to, jakiej klasy jest rywal, musimy zapunktować, by mieć spokojniejszą zimę. Zdajemy sobie sprawę, że zagramy z drużyną, która awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Gratulacje dla Legii. Nikt z nas nie myślał o tym [w pierwszych 4 kolejkach „Pasy” zdobyły 8 punktów – przyp. TG]. Realistycznie podchodziłem do tematu, letnie okienko transferowe było właściwie kosmetyczne, do kadry doszło kilku juniorów. Była wąska kadra i sądziłem, że może być problem, a na naszą obecną sytuację złożyło się wiele czynników. Sami musimy odrabiac straty, sami się wpakowaliśmy się w tej sytuację i sami musimy z niej wyjść.

- Mamy dwa mecze, można w nich ugrać sześć punktów i tyle nas interesuje

Spotkanie Legia Warszawa - Cracovia poprowadzi Łukasz Kuźma. Jego asystentami będą Radosław Siejka i Piotr Podbielski, a sędzią technicznym – Piotr Idzik. Za VAR odpowiadać będzie Paweł Malec, a Konrad Sapela za AVAR. Legia Warszawa – Cracovia. Kto nie zagra?

Trener Kosta Runjaić nie postawi dzisiaj na kontuzjowanego Tomasa Pekharta. Za kartki pauzują za to Juergen Elitim i Yuri Ribeiro. Po stronie gości nie zobaczymy zmagającego się z urazem Mathias Hebo Rasmussena. Ostatnie mecze bezpośrednie

12.02.2023 r. Legia Warszawa – Cracovia 2:2 (Ekstraklasa)

29.07.2022 r. Cracovia – Legia Warszawa 3:0 (Ekstraklasa) Mecz Legia Warszawa - Cracovia TRANSMISJA TV

Transmisja na żywo w niedzielę od godziny 17:25 w CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra HD.. Mecz skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow. W internecie transmisja w Canal+ Online. Relacja LIVE w GOL24 – zapraszamy!

17:30 Legia Warszawa - Cracovia CANAL+ Ultra HD

