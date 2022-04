PKO Ekstraklasa. Mecz Piast Gliwice - Górnik Łęczna ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO red

PKO Ekstraklasa. Mecz Piast Gliwice - Górnik Łęczna ONLINE. Pierwszym meczem w sobotę jest starcie Piasta Gliwice z Górnikiem Łęczna. Na Lubelszczyźnie podziękowano Kamilowi Kieresiowi, któremu klub zawdzięcza powrót do PKO Ekstraklasy. Zastąpił go jednak Marcin Prasoł, który zostanie na stanowisku, nawet jeśli Górnik spadnie. W Gliwicach mamy za to stabilizację. Waldemar Fornalik utrzymuje się na stanowisku i stara się utrzymać kadrę w ryzach. Zdecydowanym faworytem Piast nie będzie, ale po jego stronie stawiamy znak większości. Gdzie oglądać mecz Piast - Górnik Łęczna na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online w internecie z meczu Piast - Górnik Łęczna. Relacja na żywo z meczu Piast - Górnik Łęczna live od 14:40 w GOL24.pl.