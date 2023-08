PKO Ekstraklasa. Mecz Puszcza - Legia ONLINE. W Ekstraklasie pójść za kolejnym ciosem. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Puszcza Niepołomice- Legia Warszawa ONLINE

Stołeczny zespół przypomina zaś Dokota Jekylla i pana Hyde’a. Skąd takie porównanie do noweli Roberta Louisa Stevensona z końcówki XIX wieku? Otóż drużyna prowadzona przez Kostę Runjaica idzie w lidze jak burza. W starciach z beniaminkami – ŁKS-em Łódź i Ruchem Chorzów – wygrywała po 3:0 (jedno spotkanie przełożone), przez co jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła bramki . Natomiast w trzech spotkaniach eliminacji Ligi Konferencji Europy… traciła po 2 gole. O ile udało się wyeliminować kazachskie Ordabasy (2:2, 3:2), tak w czwartek przegrali z Austrią Wiedeń (1:2). Dzisiaj w planie jest kolejny mecz z zespołem, który awansował do PKO Ekstraklasy. Jednak o trzybramkowe zwycięstwo, i to bez straty gola, będzie dość trudno.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: - Kibicujemy Legii w pucharach, tak samo innym polskim drużynom, niech zajdą jak najdalej. Ale skupiamy się na tym, co nas czeka w niedzielę. Mogę powiedzieć to, co mówiłem zawodnikom w szatni: my nie mamy nic do stracenia, a wiele do zyskania. I musimy do tego meczu podejść z wielką chęcią pracy dla zespołu w defensywie, ale też z odwagą w ofensywie, gdy takie sytuacje się przytrafią. Myślę, że trzeba też czerpać radość ze zmierzenia się z przeciwnikiem takim jak Legia. Będziemy starali się jak najdłużej być w meczu, stawiać Legii czoła. I zobaczymy, na ile umiejętności i dyspozycja dnia nam pozwolą.