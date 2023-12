PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław - Korona Kielce ONLINE. „Scyzoryki” zatrzymają lidera? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław – Korona Kielce ONLINE

W drodze na mecz 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy do Wrocławia drużyna Korony Kielce uczestniczyła w kolizji drogowej. Doszło do niej na drodze krajowej 12 we Włodzimierzowie, między Piotrkowem a…

Kielczanie przyjadą do Wrocławia podbudowani wyeliminowaniem Legii Warszawa z Pucharu Polski. Co ciekawe, w poprzedniej rundzie drużyna prowadzona przez Kamila Kuzerę poradziła sobie z… rezerwami „Wojskowych”. W ćwierćfinale rywalem będzie Jagiellonia Białystok.

O ile w Pucharze Polski Korona spisuje się bardzo dobrze, o tyle w lidze tak różowo już nie jest. Po 16 rozegranych spotkaniach (1 zaległe) zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Taki sam dorobek ma będąca tuż nad kreską Cracovia. Przewaga nad otwierającą strefę spadkową Puszczą Niepołomice wynosi zaledwie 1 „oczko”.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: Celem w piłce zawodowej jest skuteczność. Trzeba wygrywać mecze i do tego doszliśmy. Ten mecz z pierwszej kolejki był dobry w naszym wykonaniu. Trzeba brać jednak wszystko pod uwagę. To był początek sezonu, ładna pogoda, potem ulewa i trudne warunki. Strzeliliśmy gola, stworzyliśmy kilka okazji. Remis przyjęliśmy jako coś dobrego, choć liczyliśmy na trzy punkty. Kolejne mecze były takie, że drużyna rosła. Budował się team spirit i wielka rodzina. Po Stali Mielec była refleksja, że będziemy grać inaczej.

- Korona to rywal niewygodny i mocny. To drużyna mentalnie silna po meczu z Legią. Nie można porównywać tych meczów, bo nie wiadomo jaka będzie nawierzchnia i pogoda. Chcemy ten rok w domu zakończyć zwycięstwem. Zamierzamy zdobyć trzy punkty. Wiemy, że trzeba będzie mocno popracować. To nie będzie taki mecz, jak z Rakowem. Liczymy, że 18-20 tysięcy osób pomoże w tym by poszło nam dobrze.