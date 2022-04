PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław - Wisła Kraków ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Śląsk - Wisła ONLINE

Mecz Śląska Wrocław z Wisłą Kraków jawi się jako klasyczne spotkanie o tzw. sześć punktów. Na tę chwilę wrocławianie mają zaledwie trzy oczka przewagi nad otwierającymi strefę spadkową krakowianami i jeśli nie chcą się z nimi zrównać, tylko zdystansować głównego rywala w wojnie o utrzymanie właśnie na sześć punktów, muszą na Tarczyński Arena wygrać.

- Dla nas to jeden z ważniejszych meczów, które nas czekają, ale nie gloryfikujemy go. Wiemy, że kolejne spotkanie z Bruk-Bet Termaliką będzie równie istotne. Podchodzimy do tego wiedząc, że zwycięstwo, w które wierzymy, da nam komfort przygotowania się do następnego meczu - mówi przed starciem z „Białą Gwiazdą” trener Piotr Tworek. W Wielkanocny Poniedziałek nie będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich podopiecznych. Za kartki pauzować będzie Petr Schwarz, kontuzjowani są Daníel Leó Grétarsson i Jakub Iskra, a pod znakiem zapytania stoi występ Cayetano Quintany, który w meczu z Rakowem w Częstochowie już w 50 min poprosił o zmianę. Przypomnijmy, że to właśnie Hiszpan strzelił wówczas bramkę na wagę cennego remisu, bo WKS pod Jasną Górą skazywany był na porażkę.