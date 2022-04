PKO Ekstraklasa. Mecz Warta Poznań - Raków Częstochowa ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Warta Poznań - Raków Częstochowa ONLINE

W sobotę w Grodzisku Wielkopolskim dojdzie do starcia 2. drużyny w tabeli z 12. To jednak pozycje za cały sezon, a w klasyfikacji za okres trzech ostatnich miesięcy mówimy wręcz o szlagierze tej serii gier, bo będzie to starcie drugiej drużyny za wiosnę - Rakowa Częstochowa z czwartą - Wartą Poznań. Ekipę Marka Papszuna bramkami w tabeli od stycznia do marca wyprzedza tylko Legia, ale ona wiosną rozegrany jeden mecz więcej. Raków wiosną jest jedynym niepokonanym jeszcze zespołem, który w siedmiu spotkaniach zgromadził 17 punktów. Jednak niewiele gorsza jest Warta z dorobkiem po 7 meczach aż 14 punktów.

- Każdy mecz daje nam odpowiedzi. Co tydzień mam sprawdzian, jak to wygląda. Nie spłycam jednak całości postępu do jednego spotkania. Czy wygrywamy z Zagłębiem 4:0, czy przegrywamy z Termaliką. Jeden mecz nie decyduje o tym, czy zrobiliśmy postęp. Trzeba patrzeć na trend kilku meczów. Natomiast nie ukrywam, że gdybyśmy wygrali z Rakowem, to sytuacja w tabeli byłaby bardziej komfortową. Nie mieliśmy takiego momentu w sezonie, że wygraliśmy trzy mecze z rzędu. Łapanie takiej dobrej fali też pomaga w realizacji końcowego celu. Natomiast przed nami mecz z Rakowem i od pierwszego gwizdka musimy być skoncentrowani. Pamiętamy, co Raków zrobił w Radomiu. Od początku pełna konsekwencja. Skupiamy się na podaniu, zadaniu, kolejnej akcji. Tak trzeba podchodzić i tak robimy to w ostatnich meczach. Oby dalej było to wszystko tak realizowane - komentuje ważny mecz z Rakowem trener Zielonych Dawid Szulczek.