PKO Ekstraklasa. Młody kibic Radomiaka Radom skradł serca. Niezwykła prośba do piłkarzy. "Panowie, nie chcę żadnej koszulki..." Piotr Rzepecki

Radomiak Radom

PKO Ekstraklasa. Na wyjątkową prośbę zdecydował się młody kibic Radomiaka Radom podczas meczu z Legią Warszawa (0:1). Młody Rysio poprosił zawodników nie o koszulkę na pamiątkę, tylko o... dobry mecz. Klub z Ekstraklasy chętnie zaprosił go do szatni, by zapamiętał ten dzień do końca życia.