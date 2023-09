PKO Ekstraklasa. Piłkarz Piasta Gliwice Damian Kądzior przed meczem z Legią Warszawa: Mamy okazję, by rozwiązać worek z bramkami

Pięć bramek, jakie zespół trenera Aleksandara Vukovica ma na koncie, padło po rzutach karych (4) i trafieniu samobójczym. W trakcie reprezentacyjnej przerwy pokonali Ruch Chorzów 3:0, zdobywając dwa gole z akcji.

Znów stworzyliśmy dużo sytuacji, ale tym razem piłka wpadała do siatki. Podniosło to nasze morale. Pokazaliśmy sami sobie, że można. Teraz trzeba to przełożyć na mecze ligowe. Najbliższa okazja do tego, by worek z bramkami się rozwiązał, będzie w sobotę, kiedy podejmiemy Legię