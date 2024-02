PKO Ekstraklasa. Piotr Stokowiec, trener ŁKS-u: Derby Łodzi to święto. Takie mecze pamięta się latami

Derby Łodzi w niedzielę o godzinie 17:30

- To wielki mecz dla Łodzi, kibiców i dla nas. Stawka jest ogromna. Derby to prawdziwe święto i trudno to nawet ubrać w słowa. Cieszę się, że razem z moimi piłkarzami będzie nam dane w tym święcie uczestniczyć. Takie mecze pamięta się latami i tak się do tych derbów przygotowujemy. Wierzymy, że to będzie piękny mecz z happy endem - przyznał na piątkowej konferencji prasowej szkoleniowiec ŁKS.

Drużynie Stokowca w bezpośrednim starciu z rywalem zza miedzy nie powinno zabraknąć determinacji. Nie dość, że piłkarze ŁKS zagrają przed własną publicznością, to bardzo potrzebują zwycięstwa, by zachować jeszcze cień szansy na pozostanie w Ekstraklasie. ŁKS z zaledwie 10 punktami zajmuje bowiem ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej strefy traci już 11 punktów. Widzew zaś jest 14. i do tej pory zdobył 12 punktów więcej od gospodarzy niedzielnej konfrontacji (przy jednym spotkaniu rozegranym więcej).