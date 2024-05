Skrót meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. Tak pierwszoligowiec wygrał Fortuna Puchar Polski

Najciekawsze akcje meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Gdy sędzia Tomasz Kwiatkowski zagwizdał po raz pierwszy, oba zespoły ruszyły do ataku. Pierwsze groźne okazje stworzyła sobie Wisła. Angel Baena zagrał płasko z lewej strony w pole karne rywali do Szymona Sobczaka, a ten sytuacyjnym uderzeniem piętą, posłał piłkę tuż obok słupka bramki Valentina Cojocaru. Natomiast chwilę później Angel Rodado wpadł z lewej strony w "szesnastkę" Pogoni, wstrzelił futbolówkę w pole bramkowe, ta odbiła się od Leo Borgesa i otarła o poprzeczkę.

Gole z meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Po zmianie stron gra była nieco spokojniejsza i mniej nerwowa. Obie drużyny poświęciły większą uwagę, by zabezpieczyć swoje "szesnastki" i nie dopuścić rywala do sytuacji bramkowej. Taki obraz obserwowaliśmy do 75. minuty. Wtedy Adrian Przyborek zagrał prostopadle do Efthymiosa Koulourisa, a ten mocnym strzałem wprawił w szał radości szczecińskich kibiców.