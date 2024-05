Memy o finale Pogoń - Wisła. Pusta gablota w Szczecinie. Status: zakurzona

Finał Pogoń - Wisła: najlepsze memy

- Chcę podzielić się z tobą tym, co czuję. Jestem wkurzony. Jestem naprawdę solidnie wkurzony. Masz czasami tak, że wykonujesz dobrą robotę, a nie przynosi ci to pozytywnych efektów? Brakuje ci trochę szczęścia? Właśnie się tak czujemy.

To Pogoń przystępowała do meczu jako czołowa drużyna Ekstraklasy, to Pogoń miała w składzie reprezentanta Polski Kamila Grosickiego i to właśnie Pogoń wydawała się zdecydowanym faworytem. A jednak zagrała słabo i poległa, przegrywając swój czwarty (!) finał w historii.

Istniejąca od 1949 roku Pogoń wciąż czeka na jakiekolwiek trofeum. Porównania do Tottenhamu wydają się adekwatne...