PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin na obóz przygotowawczy poleci do Turcji. Zobacz zimowe plany "Portowców"

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin zimą klasycznie wygrała Turcję

Pogoń Szczecin do treningów wróci 9 stycznia. Tydzień później poleci do tureckiego Belek na obóz przygotowawczy, gdzie rozegra 3 mecze sparingowe. Do kraju "Portowcy" wrócą pod koniec miesiąca, gdzie przez dwa tygodnie będą przygotowywać się na własnym obiektach do wznowienia rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Na początku lutego podopieczni Jensa Gustafssona polecą do Danii na mecz sparingowy z FC Nordsjælland, czyli najskuteczniejszym zespołem fazy grupowej Ligi Konferencji. Duńczycy w 6 meczach grupowych zdobyli aż 17 goli, ale mimo to nie awansowali do fazy pucharowej. Szczególną uwagę przyciągnęło rozbicie na własnym stadionie Fenerbahce aż 6:1.