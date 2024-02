PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin pokazała, jak wyglądał wyjazd kibiców na Śląsk Wrocław. "Filmik petarda" [WIDEO]

Kulisy meczu Śląsk - Pogoń z perspektywy trybun

- Poczuj klimat wyjazdu na mecz we Wrocławiu. Ciesz się razem z kibicami po zwycięstwie ze Śląskiem - w ten sposób Pogoń opisała nagranie prezentujące widowisko z perspektywy kibicowskiej.

To blisko ośmiominutowe nagranie obejmuje czas od wejścia do pociągu aż po wspólną radość z piłkarzami i powrót w środku nocy do Szczecina. Nie zabrakło przebitek z dopingu, oprawy i przemarszu na stadion we Wrocławiu

Pogoń podczas meczu ze Śląskiem wspierało aż 1,2 tys. kibiców. Jeszcze więcej zapowiedziało udział w kolejnym wyjeździe. Rekordowe 2 tys. osób pojedzie bowiem do Poznania na mecz 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski z Lechem.