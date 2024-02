PKO Ekstraklasa. Przerwany mecz Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin! Bramkarz Valentin Cojocaru został obrzucany przez kibiców

Mecz Śląsk - Pogoń. Kibice obrzucali bramkarza

Do zdarzenia doszło tuż przed doliczonym czasem gry. Gdy dwóch piłkarzy Pogoni leżało na murawie, wtedy kucający obok nich Cojocaru został draśnięty plastikową butelką.

Bramkarz Pogoni zawył z bólu i poprosił o pomoc sztab medyczny, narzekając na dyskomfort w okolicach pleców. Po chwili wrócił na boisku, ale incydent się powtórzył. Sędzia Szymon Marciniak w trosce o bezpieczeństwo gości poprosił wszystkich uczestników gry o opuszczenie murawy i udanie się do tunelu.

Kibice Pogoni Szczecin na meczu ze Śląskiem Wrocław. Były race

W tak zwanym międzyczasie Erik Exposito jako kapitan Śląska poszedł apelować do kibiców z młyna, by zachowali nerwy na wodzy. Po kilku minutach grę wznowiono. Arbiter zagroził, że jeśli sytuacja się powtórzy to Pogoń, prowadząca po golu samobójczym Patryka Janasika, wygra mecz walkowerem.