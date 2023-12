PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa podsumował ostatni rok w swoim wykonaniu. "Najlepszy w historii klubu"

Raków Częstochowa podsumował udany rok

Nowe rozdanie trenera Dawida Szwargi. Europejska przygoda Rakowa

Trwający sezon jednak dla drużyny nowego trenera, młodego następcy wspomnianego Papszuna był naznaczony heroiczną walką najpierw w eliminacjach do europejskich pucharów, a potem w fazie grupowej Ligi Europy do której "Medaliki" pierwszy raz w historii awansowały. Zanim jednak dostali się do drugich co do ważności rozgrywek klubowych pod egidą UEFA to otarli się o... elitarną Ligę Mistrzów. W kwalifikacjach do "Champions League" pokonali kolejno: estońską Florę Talinn (1:0, 3:0), azerski Karabach Agdam (3:2, 1:1), cypryjski Aris Limassol (2:1, 1:0).