PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław... prawie pewny utrzymania. Kurs na mistrzostwo Polski obrany!

Śląsk Wrocław: Rewelacyjny początek sezonu

Tak rewelacyjny bilans oznacza, że drużyna z Dolnego Śląska po 14. kolejkach otwiera ligową tabelę z 30 punktami na koncie. Czy to dużo na tym etapie sezonu? Przed rokiem Raków, który zajmował wówczas fotel lidera miał punktów 32 . Lech w sezonie 2021/22 "tylko" 29 , a więc wynik Śląska jest lepszy niż mistrzowskiego Lecha Macieja Skorży, ale gorszy od Rakowa sprzed dwunastu miesięcy.

Bez dwóch zdań Śląsk Wrocław to największe pozytywne zaskoczenie startu obecnego sezonu Ekstraklasy. W trzech pierwszych kolejkach podopieczni Jacka Magiery zebrali ledwie punkt , remisując na wyjeździe z Koroną Kielce, a potem przegrywając z Zagłębiem Lubin oraz ze Stalą Mielec.

Co ciekawe, zarówno Lech przed dwoma laty jak i Raków przed rokiem, które na tym etapie sezonu były liderami, kończyły rzecz jasna sezon z mistrzostwem Polski. Wkrótce się przekonamy, czy ta tendencja się sprawdzi. Z pewnością jeśli Śląsk zakończy obecny sezon z mistrzostwem, to mimo wszystko będzie to duża niespodzianka.