PKO Ekstraklasa. Trener Korony Kielce: Przed nami bardzo trudne spotkanie, ale w Gliwicach zagramy o pełną pulę

- Remisu nie wziąłbym w ciemno przed meczem. Z przyjemnością patrzę na chłopaków, to jak poruszają się po boisku realizując nasze założenia. Myślę, że najtrudniejsze chwile mamy już za sobą. W Gliwicach zagramy o pełną pulę - powiedział 40-letni szkoleniowiec.

- Chcemy kontynuować dobrą serię. Siedem nieprzegranych meczów to bardzo dobry wynik. Dodało to nam dużo pewności siebie, nie czujemy strachu przed żadnym przeciwnikiem. Musimy jednak lepiej zarządzać meczami. Stwarzamy sporo sytuacji, musimy tylko poprawić skuteczność - dodał kanadyjski obrońca Marcus Godinho. Ostatnie dobre wyniki drużyny to także jego zasługa.