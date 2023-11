PKO Ekstraklasa. Trener Śląska Wrocław Jacek Magiera przed meczem z Radomiakiem Jacek Magiera: Chcemy zdobyć punkty w Radomiu i to nasz cel

Mieliśmy czterech zawodników powołanych na kadrę. Wszyscy wrócili zdrowi, są do dyspozycji. Od dziś mamy wszystkich w treningu. Burak w czwartek nie trenował. Jak wykorzystaliśmy tę przerwę? Regeneracja, wyleczenie mikro urazów, kilka dni wolnego. Pracowaliśmy by dobrze przygotować się do ostatnich meczów w roku. Zagraliśmy sparing z Chrobrym Głogów. To była jednostka dla tych, którzy do tej pory mniej grali. Teraz bezpośrednie przygotowanie do poniedziałku i meczu z Radomiakiem. Pracujemy by być w dobrej dyspozycji

- mówił szkoleniowiec Śląska o sprawach kadrowych.

Mamy cztery dni do meczu. Są brane różne kandydatury do zastąpienia Nahuela. Burak Ince jest jedną z nich. On od dziś jest do naszej dyspozycji. Jeszcze nie wiem kto zastąpi Nahuela. To jedna z głównych postaci, którą trzeba zastąpić. Wiemy, ile daje, jaki ma wpływ na zespół. To ogromna strata. Dostał 4 mecze i dla mnie jest to niezrozumiałe, patrząc na to, jak to wyglądało. Ci z największymi błędami nie zostali ukarani. Najpierw Jugas z premedytacją sfaulował, nie został ukarany za faul, który sędzia musiał zobaczyć. To jest za wysoki wyrok, jak na te okoliczności. Ogólnie czytając uzasadnienie Komisji Ligi nie podpisałbym się pod tym jako przewodniczący. Mam nadzieję, że będzie zmniejszona. Liczę, że przeanalizują i skrócą karę