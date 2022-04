PKO Ekstraklasa. Trzy bramki do przerwy. Lech Poznań zmiótł Górnika Łęczna

PKO Ekstraklasa: Lech Poznań - Górnik Łęczna 3:0

Jak padły bramki?

4 min 1:0 - Joel Pereira z prawego skrzydła zagrał górną piłkę w pole karne ponad Leandro. Dopadł do niej Joao Amaral, który uderzył po dalszym rogu obok bezradnego Macieja Gostomskiego.

27 min 2:0 - Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował Antonio Milicia. Futbolówka przypadkowo trafiła w Mikaela Ishaka, a następnie dopadł do niej Jesper Karlstroem i z najbliższej odległości skierował ją do bramki.

43 min 3:0 - Znakomite prostopadłe podanie Joao Amarala do Mikaela Ishaka. Szwed ruszył na bramkę Górnika i mocnym uderzeniem podwyższył rezultat na 3:0.

O co gra Lech w tym sezonie, kibice w Poznaniu wiedzą już od początku sezonu. Gdyby jednak ktoś miał wątpliwości, to rozwiał je Maciej Skorża. – Wiem, że ten mecz to jedna z ostatnich szans Górnika na to, by pozostać w przyszłym sezonie w ekstraklasie, ale my jesteśmy w takiej sytuacji, że plany przeciwnika nie mają dla nas większego znaczenia. Musimy zagrać tak, by zdobyć trzy punkty. Nic innego się dla nas nie liczy – przyznał szkoleniowiec poznańskiej drużyny.