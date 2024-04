Gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Cracovia? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie Bartosz Głąb

Mikael Ishak (Lech Poznań) celebruje zdobycie bramki z Pogonią Szczecin. Adam Jastrzebowski / Polska Press

Mecz Lech Poznań - Cracovia to ostatni niedzielny mecz 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Kolejorz zmierzy się z kolejnym rywalem walczącym o utrzymanie w lidze i z pewnością nie będzie to łatwe spotkanie. Podopieczni Mariusza Rumaka będą chcieli wygrać drugie spotkanie z rzędu, co ostatni raz udało się w lutym. Zapraszamy na relację tekstową LIVE w niedzielę od godziny 17:30 na GOL24!