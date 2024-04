Korona Kielce w bojowych nastrojach pojedzie do Krakowa. Mecz z Puszczą Niepołomice może zadecydować o utrzymaniu

- Przed nami pięć ważnych spotkań, ale to jest najważniejsze, na dodatek z trudnym przeciwnikiem. Na razie tabela pokazuje, że są lepsi od nas. Ale musimy udowodnić, że ten ostatni mecz, to nie był przypadek. Nie sądziłem, że z Radomiakiem wygramy tak wysoko, ale mocno na to zapracowaliśmy. Pokazaliśmy, że stać nas na to, aby dominować nad rywalem i wygrywać mecze - podkreślił Kamil Kuzera, który z uznaniem wypowiadał się o zespole Puszczy. Drużyna z Niepołomic wygrała dwa ostatnie spotkania, z Lechem Poznań 2:1 i Cracovią 1:0.