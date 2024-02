PKO Ekstraklasa. Waldemar Fornalik z czerwoną kartką. Mecz Zagłębie - Cracovia dokończył na trybunach. Zbigniew Boniek: Wielbłąd sędziego

Zagłębie - Cracovia 1:1. Fornalik z czerwoną kartką

- Niby dobry sędzia a tak daje się nabrać. Żadnego faulu nie było - oceniał na gorąco Zbigniew Boniek obserwujący mecz we Włoszech, na kanale Canal+ Sport.

Z czego wziął się karny dla Cracovii? Chodziło o zdarzenie z 68 minuty, gdy Benjamin Kallman w trakcie oddawania strzału został kopnięty przez Michała Nalepę. Była to tak zwana nakładka, co potwierdziła analiza VAR.

Damian Kos drugi raz wyrzucił Waldemara Fornalika

Sporo zastrzeżeń do pracy Damiana Kosa miał też trener Waldemar Fornalik. W tak zwanym międzyczasie, nie mogąc pogodzić się z ukaraniem Grzybka, otrzymał żółtą kartkę, a zaraz potem czerwoną za zbyt żywiołową reakcję. Kamera na żywo uchwyciła jedynie jego dyskusję z arbitrem technicznym Piotrem Idzikiem.

Co ciekawe, to nie pierwsza czerwona kartka Fornalika w zawodowej karierze trenerskiej. W grudniu 2021 roku, kiedy jeszcze prowadził Piasta Gliwice, w swoim 450. meczu ligowym został wyrzucony przez... Damiana Kosa . Mecz wygrał Raków Częstochowa 1:0.

- Wyrzucenie trenera Fornalika to WIELBŁĄD - stwierdził Boniek. Z relacji weszlo.com wynika, że powody decyzji były dwa: krytyka pracy arbitra oraz wtargnięcie na murawę.

- Sędzia musiał mnie naprawdę wzburzyć. To było sędziowanie książkowe, bez czucia specyfiki spotkania, wysiłku zawodników. Kiedy mija konkretna minuta trzeba po prostu mecz zakończyć. Ja miałem pretensje do sędziego o to, że przedłużył za długo - zaznaczył Fornalik.