PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź pożegnał Janusza Niedźwiedzia. Nowym szkoleniowcem RTS-u ma zostać Daniel Myśliwiec!

Janusz Niedźwiedź stracił pracę! Pierwsza zmiana trenerska w Ekstraklasie

Zdaniem doskonale zorientowanych dziennikarzy w łódzkich realiach Janusz Niedźwiedź miał problem z wieloma piłkarzami zagranicy i był to też ponoć z powodów, obok samych wyników sportowych, dla włodarzy by dokonać zmiany na stanowisku trenera.

Kto go zastąpi? Wydaje się, że będzie to Daniel Myśliwiec, a więc były trener m.in. Stali Rzeszów to kandydat idealny, trener, który stawiał na młodych zawodników prowadząc Stal najpierw w 2. lidze, a później na zapleczu sensacyjnie docierając aż do baraży o Ekstraklasę.