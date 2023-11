Plan transmisji 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Hitem mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa, czyli lider tabeli kontra mistrz Polski

Hitem mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Śląsk prędko wyprzedał stadion na Raków. Kibiców będzie jeszcze więcej niż na meczu z Legią Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że uda się przebić barierę 40 tys. osób.

Jeszcze w czwartek Raków rozegra mecz w Austrii ze Sturmem Graz w Lidze Europy. Śląsk w tym czasie będzie skupiony na treningach do hitu PKO Ekstraklasy. Ostatnio wydłużył swoją serię do trzynastu spotkań bez porażki. Zgromadził 36 punktów, czyli o osiem więcej od będącego tuż za podium rywala.

Synoptycy na mecz Śląsk - Raków przewidują mróz i śnieg we Wrocławiu. W marcu w ostatnim meczu bezpośrednim mistrz wygrał u siebie aż 4:1. Tyle samo zwyciężył też w sierpniu zeszłego roku. Teraz role mogą się odwrócić, skoro Śląsk z zespołu walczącego o utrzymanie stał się kandydatem co najmniej do medalu.