Plan transmisji 2. kolejki PKO Ekstraklasy. Hit Pogoń - Widzew na koniec weekendu, tylko siedem spotkań

Mecz Pogoń Szczecin - Widzew Łódź w Canal+ Sport

Telewizyjne prawa do PKO Ekstraklasy do końca sezonu 2026/2027 posiada Canal+. W ostatnich latach jeden mecz w każdej kolejce oraz magazyn można było obejrzeć w otwartym paśmie w TVP Sport. Publiczny nadawca póki co nie odnowił jednak sublicencji, dlatego ligowe spotkania dostępne są wyłącznie w kodowanym Canal+.

Za to TVP pokazywać będzie mecze Fortuna I Ligi oraz Fortuna Pucharu Polski (od sezonu 2024/2025). Prawa do tych rozgrywek jeszcze tylko w tej kampanii posiada Polsat.

2. kolejka PKO Ekstraklasy rozpocznie się w piątek od starcia beniaminków. W Gliwicach chorzowski Ruch zmierzy się z ŁKS-em. Obie ekipy na inaugurację doznały porażek. Hitem soboty będą derby Dolnego Śląska. Ekipa prowadzona przez Jacka Magierę postara się zrehabilitować za domową klęskę 0:3 z rundy wiosennej poprzedniego sezonu.