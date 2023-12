Podsumowanie 17. kolejki Ekstraklasy. Trudne warunki pogodowe. Dwóch rannych w starciu Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

17. kolejka PKO Ekstraklasy

We Wrocławiu pierwsi gola zdobyli goście. W 24. minucie do siatki trafił Niemiec Sonny Kittel. Do wyrównania doprowadził w drugiej połowie Piotr Samiec-Talar (67.). Był to 14. z rzędu mecz Śląska bez porażki w ekstraklasie. Raków zapunktował z piątym kolejnym spotkaniu, ale cztery z nich zakończyły się remisem.

Lider z Wrocławia ma 37 punktów i o trzy wyprzedza Jagiellonię Białystok. Trzeci Lech Poznań ma 32. Raków powiększył dorobek do 29 i utrzymał czwartą pozycję, ale ma do nadrobienia jedną zaległość.

Pewnym zwycięstwem gości zakończyło się spotkanie Zagłębia z Legią w Lubinie. Warszawianie już po czterech minutach prowadzili dwoma golami, a na listę strzelców wpisali się Rafał Augustyniak (2.), po którego strzale nie popisał się bramkarz miejscowych Szymon Weirauch, i Serb Rodovan Pankov (4.) Wynik ustalił w drugiej połowie z rzutu karnego Portugalczyk Josue (64.).